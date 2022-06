Cina: da Wuhan riprendono voli per la Turchia

(XINHUA) - WUHAN, 17 GIU - A partire dal 29 giugno, la China Southern Airlines riprenderà il servizio di voli passeggeri tra Wuhan, nella provincia cinese dell'Hubei, e Istanbul, in Turchia. Lo ha comunicato la filiale della compagnia nella provincia.

Un volo di andata e ritorno, a bordo di un Boeing 787, è previsto ogni mercoledì con cadenza settimanale. L'orario di partenza per l'andata da Wuhan è alle 16:05 (ora di Pechino) mentre l'arrivo a Istanbul è previsto per le 21:00 circa, ora locale.

Il volo di ritorno decollerà invece da Istanbul alle 23:20 ora locale, per poi arrivare a Wuhan alle 13:20 (ora di Pechino) del giorno successivo.

Quello in questione sarà il primo volo passeggeri internazionale della China Southern Airlines a riprendere le attività nella provincia dell'Hubei dopo l'insorgenza del Covid-19. Con l'attenuarsi della pandemia in tutto il mondo, si prevede che la compagnia aerea ripristini e avvii anche altre rotte aeree internazionali da Wuhan.

La rotta aerea Wuhan-Istanbul, inaugurata nel maggio 2019, è il primo volo diretto per Istanbul in partenza dalla Cina centrale. (XINHUA)