Cina: crescita di alta qualità per industria leggera

(XINHUA) - PECHINO, 17 GIU - La Cina ha emanato una direttiva per promuovere lo sviluppo di alta qualità dell'industria leggera, con l'obiettivo di migliorarne significativamente le competenze e stabilizzarne la quota di mercato nella crescita economica entro il 2025.

Le linee guida, pubblicate congiuntamente dal ministero dell'Industria e dell'Informatica e da altre quattro agenzie governative, prevedono un'accelerazione dello sviluppo del settore allo scopo di incrementare la domanda interna e stimolare i consumi.

Nel documento vengono delineati sei obiettivi di crescita relativi alla stabilizzazione delle operazioni commerciali, all'innovazione scientifica e tecnologica, al miglioramento della struttura industriale, al branding, al miglioramento della catena industriale e allo sviluppo ecologico.

Nel testo viene anche sottolineata l'importanza degli sforzi per aumentare in modo significativo i brevetti validi delle principali aziende, oltre alla spesa per la ricerca e lo sviluppo nei settori chiave, formando al contempo una serie di catene industriali competitive e fabbriche dimostrative per la produzione intelligente.

"Lavoreremo con le associazioni industriali, con gli istituti di ricerca e con le aziende chiave per formare un sistema di catene industriali per i sottosettori degli elettrodomestici, della plastica, dei cosmetici e dei prodotti lattiero-caseari", ha dichiarato He Yaqiong, funzionario del ministero.

He ha aggiunto che l'organo di governo sosterrà inoltre lo sviluppo di basi di materie prime di alta qualità per i settori lattiero-caseario, del cibo in scatola, della birra, dei cereali e dell'olio da cucina, oltre a migliorare l'intera catena industriale degli alimenti sfusi. (XINHUA)