Cina: controlli Covid-19 nei locali al chiuso

(XINHUA) - PECHINO, 17 GIU - Un portavoce dell'autorità sanitaria cinese ha sollecitato oggi la piena attuazione nei confronti delle norme relative al Covid e ha annunciato un rafforzamento degli sforzi per il controllo del virus nei principali locali chiusi in cui si verificano assembramenti di persone.

Mi Feng, portavoce della Commissione Sanitaria Nazionale, ha inoltre sottolineato l'importanza di aderire all'approccio dinamico zero-Covid, concentrandosi sugli aspetti chiave e mettendo in atto senza indugio le misure scientifiche, mirate ed efficienti per contenere la diffusione del virus, dando priorità alle azioni rapide.

Nell'ultima settimana si sono verificati focolai di Covid-19 a livello globale. La situazione generale dell'epidemia in Cina rimane stabile, ma il rischio di diffusione della pandemia esiste ancora in alcune regioni, come ha dichiarato Mi nel corso di una conferenza stampa della task force inter-agenzie del Consiglio di Stato per la risposta al Covid-19, mettendo in guardia da qualsiasi rallentamento nella battaglia anti pandemia.

He Qinghua, funzionario del dipartimento per il controllo delle malattie della Commissione Sanitaria Nazionale, ha affermato nel corso dello stesso evento che il numero giornaliero di nuove infezioni locali da coronavirus è attualmente inferiore a 150, ma che la situazione pandemica è soggetta a fluttuazioni in alcune località.

A Pechino, la scorsa settimana sono stati segnalati continuamente nuovi casi legati agli assembramenti di persone nei bar. Tutti i contagi identificati negli ultimi due giorni si sono verificati tra le persone in isolamento o sotto osservazione.

Sebbene il rischio di diffusione dell'infezione nella capitale cinese sia stato ridotto in una certa misura, è ancora necessario eliminare i rischi attraverso una rigorosa indagine epidemiologica e uno screening eseguito con test molecolari nelle aree e nelle industrie chiave, ha aggiunto il funzionario.

