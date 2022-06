Cina: controlli Covid-19 nei locali al chiuso (2)

(XINHUA) - PECHINO, 17 GIU - He Qinghua, funzionario del dipartimento per il controllo delle malattie della Commissione Sanitaria Nazionale, ha affermato nel corso dello stesso evento che il numero giornaliero di nuove infezioni locali da coronavirus è attualmente inferiore a 150, ma che la situazione pandemica è soggetta a fluttuazioni in alcune località.

A Pechino, la scorsa settimana sono stati segnalati continuamente nuovi casi legati agli assembramenti di persone nei bar. Tutti i contagi identificati negli ultimi due giorni si sono verificati tra le persone in isolamento o sotto osservazione.

Sebbene il rischio di diffusione dell'infezione nella capitale cinese sia stato ridotto in una certa misura, è ancora necessario eliminare i rischi attraverso una rigorosa indagine epidemiologica e uno screening eseguito con test molecolari nelle aree e nelle industrie chiave, ha aggiunto il funzionario.

(XINHUA)