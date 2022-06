Cina: aziende Stato spina dorsale crescita qualità

(XINHUA) - PECHINO, 17 GIU - Nell'ultimo decennio, le aziende statali cinesi sono diventate la spina dorsale della ricerca di uno sviluppo economico di alta qualità. È quanto dichiarato oggi in conferenza stampa da Weng Jieming, vice capo della Sasac ovvero la Commissione per la supervisione e l'amministrazione degli asset di proprietà statale del Consiglio di Stato.

Secondo quest'ultimo, il valore aggiunto della produzione delle imprese supervisionate dall'ente è stato pari a 111.400 miliardi di yuan (16.650 miliardi di dollari) dal 2012 al 2021.

La cifra, ha spiegato il funzionario, ha registrato un aumento medio annuo del 9%, superando di 2,3 punti percentuali la crescita media annua del Pil cinese.

Il patrimonio totale delle imprese supervisionate ha raggiunto i 259.300 miliardi di yuan a fine 2021, con una crescita annua del 15,4% pari a 2,6 volte quella registrata alla fine del 2012.

Secondo Weng, nel tentativo di promuovere i punti di forza tecnologici, nell'ultimo decennio le imprese statali amministrate a livello centrale hanno costruito una serie di progetti importanti, come il ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, la centrale idroelettrica di Baihetan e il reattore Hualong One.

In termini di contributo alla società, il funzionario ha sottolineato che le aziende statali ad amministrazione centrale nell'ultimo decennio hanno versato un totale di 18.200 miliardi di yuan in tasse e imposte e hanno trasferito asset statali per un totale di 1.200 miliardi di yuan al fine di alimentare i fondi di previdenza sociale. (XINHUA)