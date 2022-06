I marchi cinesi si rafforzano nonostante il Covid

(XINHUA) - PECHINO, 16 GIU - I marchi cinesi si sono rafforzati nonostante le sfide imposte dal Covid-19. Questo è quanto emerso da un rapporto pubblicato ieri dalla società internazionale di ricerche di mercato Kantar.

14 brand cinesi sono entrati nella classifica BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2022, rappresentando quasi il 10% del valore totale dei marchi in classifica. Tencent e Alibaba si sono classificati rispettivamente al quinto e al nono posto per valore del brand.

L'applicazione video per smartphone cinese Kuaishou è entrata per la prima volta nella lista con un valore di mercato di 26,5 miliardi di dollari.

Sullo sfondo della persistente pandemia, sempre più marchi cinesi si sono orientati verso la digitalizzazione, a un ritmo più veloce rispetto alle imprese europee e statunitensi, come ha dichiarato Doreen Wang, Global Chair di Kantar BrandZ, nel corso di una conferenza stampa.

"L'innovazione cinese nei pagamenti, nel marketing e nei canali di distribuzione è molto avanzata rispetto ad altri Paesi", ha affermato Wang.

Sottolineando l'importanza di costruire la forza del proprio brand, l'esperta ha spiegato che i marchi forti non solo contribuiscono al mercato dei capitali, ma hanno anche una velocità di recupero più rapida e una maggiore capacità di resistere all'impatto negativo della pandemia e delle incertezze economiche.

Nella fase successiva, i marchi cinesi dovranno trasferire la propria forza in tutti i Paesi del mondo. "I brand nazionali di abbigliamento come Anta e Li Ning non sono inferiori a Nike e Adidas nel mercato cinese, ma è importante che questi marchi costruiscano la loro forza in tutti gli Stati invece che solo in Cina", ha concluso Wang. (XINHUA)