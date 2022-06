I marchi cinesi si rafforzano nonostante il Covid (2)

(XINHUA) - PECHINO, 16 GIU - "L'innovazione cinese nei pagamenti, nel marketing e nei canali di distribuzione è molto avanzata rispetto ad altri Paesi", ha affermato Wang.

Sottolineando l'importanza di costruire la forza del proprio brand, l'esperta ha spiegato che i marchi forti non solo contribuiscono al mercato dei capitali, ma hanno anche una velocità di recupero più rapida e una maggiore capacità di resistere all'impatto negativo della pandemia e delle incertezze economiche.

Nella fase successiva, i marchi cinesi dovranno trasferire la propria forza in tutti i Paesi del mondo. "I brand nazionali di abbigliamento come Anta e Li Ning non sono inferiori a Nike e Adidas nel mercato cinese, ma è importante che questi marchi costruiscano la loro forza in tutti gli Stati invece che solo in Cina", ha concluso Wang. (XINHUA)