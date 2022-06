Covid: vaccino a mRNA cinese per dose booster

(XINHUA) - PECHINO, 16 GIU - Un vaccino a mRNA per il Covid-19 sviluppato in Cina e utilizzato per la terza dose di richiamo si è dimostrato sicuro e in grado di indurre una risposta immunitaria contro la variante Omicron.

Il vaccino AWcorna, precedentemente noto come ARCoV, che codifica il dominio di legame al recettore della proteina spike del SARS-CoV-2, è ora nella fase 3 di sperimentazione finale in diversi centri.

In uno studio clinico randomizzato, gli scienziati della Academy of Military Medical Sciences cinese, del Guangzhou Institute of Respiratory Health e della Walvax Biotechnology Co.

hanno coinvolto 300 adulti che hanno ricevuto due dosi di vaccino inattivato.

Tutti i partecipanti sono stati assegnati in modo casuale al gruppo di richiamo del vaccino AWcorna o del vaccino inattivato, e i titoli di neutralizzazione e anticorpi nei loro organismi sono stati valutati prima della dose booster, 14 e 28 giorni dopo di essa, secondo un articolo pubblicato online questa settimana sulla rivista Cell Research. (SEGUE)