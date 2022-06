Covid: vaccino a mRNA cinese per dose booster

(XINHUA) - PECHINO, 16 GIU - Un vaccino a mRNA per il Covid-19 sviluppato in Cina e utilizzato per la terza dose di richiamo si è dimostrato sicuro e in grado di indurre una risposta immunitaria contro la variante Omicron.

Il vaccino AWcorna, precedentemente noto come ARCoV, che codifica il dominio di legame al recettore della proteina spike del SARS-CoV-2, è ora nella fase 3 di sperimentazione finale in diversi centri.

In uno studio clinico randomizzato, gli scienziati della Academy of Military Medical Sciences cinese, del Guangzhou Institute of Respiratory Health e della Walvax Biotechnology Co.

hanno coinvolto 300 adulti che hanno ricevuto due dosi di vaccino inattivato.

Tutti i partecipanti sono stati assegnati in modo casuale al gruppo di richiamo del vaccino AWcorna o del vaccino inattivato, e i titoli di neutralizzazione e anticorpi nei loro organismi sono stati valutati prima della dose booster, 14 e 28 giorni dopo di essa, secondo un articolo pubblicato online questa settimana sulla rivista Cell Research.

Secondo i ricercatori, il richiamo di AWcorna ha indotto un aumento di 66 volte contro il SARS-CoV-2 wild-type, e inoltre i titoli degli anticorpi di neutralizzazione sono più di tre volte superiori a quelli del gruppo del vaccino inattivato.

Sebbene i titoli anticorpali di neutralizzazione contro la variante Omicron abbiano mostrato una riduzione significativa rispetto a quelli che contrastano il wild type in entrambi i gruppi, sono rimasti a 28,1 a una distanza di 28 giorni dopo il richiamo con AWcorna. Ciò significa che sono quattro volte più forti di quelli del gruppo del vaccino inattivato, i quali hanno registrato un valore di solo 6,4.

Secondo i ricercatori, i risultati clinici dimostrano che il richiamo eterologo con un vaccino a mRNA può indurre anticorpi più elevati contro il Covid-19 rispetto a un richiamo omologo.

Inoltre, non sono stati segnalati eventi avversi gravi nel gruppo di richiamo AWcorna.

I ricercatori affermano che l'efficacia di questo richiamo vaccinale nel prevenire l'infezione da Covid-19 deve essere ancora determinata, ma la sua potente induzione di anticorpi supporta l'uso di emergenza come richiamo eterologo in Cina.

Gli studi internazionali di fase 3 in corso, che coinvolgono 28.000 partecipanti, forniranno ulteriori informazioni sul profilo di sicurezza di AWcorna, hanno concluso. (XINHUA)