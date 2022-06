Covid: 13 nuove infezioni locali a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 16 GIU - A Pechino sono state rilevate 13 nuove infezioni da Covid-19 a trasmissione locale nelle prime 15 ore di oggi. Lo hanno reso noto le autorità locali.

Secondo quanto dichiarato nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi pomeriggio da Liu Xiaofeng, vicecapo del centro municipale di prevenzione e controllo delle malattie della capitale cinese, tutti i nuovi contagi sono stati rilevati tra le persone in quarantena sotto osservazione.

Liu ha aggiunto che l'attuale lavoro di prevenzione e controllo dell'epidemia a Pechino è ancora in una fase critica.

Tra il 9 giugno e le 15.00 di oggi (ora locale), in città sono stati registrati 351 casi, tutti legati al cluster infettivo che si è verificato presso l'Heaven Supermarket Bar nel distretto di Chaoyang. (XINHUA)