Cina: riuniti resti antica statua dopo 3.000 anni

(XINHUA) - CHENGDU, 16 GIU - Parte di una scultura in bronzo recentemente riportata alla luce nel famoso sito delle rovine di Sanxingdui è stata ricongiunta con un'altra dalla quale era stata separata circa 3.000 anni fa. Lo ha confermato oggi il team di archeologi.

La sofisticata statua in bronzo ha le fattezze di una figura con testa umana e corpo di serpente, con occhi sporgenti, zanne e corna. Sopra la testa c'è uno zun (un antico recipiente per il vino) a forma di tromba di cinabro e la figura è unita, tramite le mani, a un piedistallo quadrato a forma di urna 'lei' (anch'esso un antico recipiente per il vino). Priva della parte posteriore del corpo, la scultura è stata recentemente dissotterrata dalla fossa sacrificale n. 8.

Gli archeologi hanno poi scoperto che un'altra parte in bronzo, riportata alla luce nel 1986 dalla fossa n. 2, corrisponde perfettamente alla parte del corpo mancante.

La parte posteriore della scultura è caratterizzata da una gonna stretta con motivi a nuvola che copre gambe forti con artigli da uccello intente a calpestare due volatili.

Gli archeologi ipotizzano che la figura con testa umana, corpo di serpente e artigli di uccello rappresenti una divinità.

Ran Honglin, funzionario del Sichuan Provincial Cultural Relics and Archaeology Research Institute ha dichiarato: "Il riuscito abbinamento di reperti culturali provenienti da fosse diverse ha confermato le precedenti ipotesi degli archeologi. È inoltre di grande importanza per il successivo restauro dei reperti culturali del sito. Ci aspettiamo che possa esserci il ricongiungimento di altri bronzi". (SEGUE)