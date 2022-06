Cina: pronto ultimo tratto ferrovia Taklimakan (2)

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 16 GIU - Secondo il China Railway Urumqi Group Co., Ltd., il completamento e l'apertura di questa linea, un progetto ferroviario nazionale chiave, ha posto fine alla mancata disponibilità del servizio ferroviario in cinque contee e in alcune città dello Xinjiang meridionale e ridurrà i tempi di viaggio per gli abitanti del luogo.

Inoltre, il nuovo tratto faciliterà il trasporto dei prodotti tradizionali dello Xinjiang, tra cui cotone, noci, datteri rossi e minerali, verso altre parti del Paese.

La linea ferroviaria attraversa il margine meridionale del deserto di Taklimakan, regione in cui le tempeste di sabbia possono rappresentare una seria minaccia per la ferrovia. Per questo motivo, in contemporanea alla costruzione della ferrovia, vi è stata la realizzazione di programmi anti-desertificazione.

A sollevare la ferrovia per proteggerla da tali fenomeni vi sono infatti cinque viadotti per una lunghezza totale di 49,7 km, come precisato da China Railway. Nel frattempo, sono stati installati 50 milioni di metri quadrati di griglie erbose e sono stati piantati 13 milioni di alberi, tra cui arbusti di salice rosa e olivello spinoso.

Lo Xinjiang ha effettuato ingenti investimenti nello sviluppo ferroviario al fine di realizzare una rete di trasporto più estesa. A fine 2021, vi erano nella regione 8.151 km di ferrovie in funzione, un elemento di grande importanza per la promozione del suo sviluppo economico e sociale. (XINHUA)