Cina: ingenti prestiti per sostenere ripresa turismo

(XINHUA) - SHANGHAI, 16 GIU - Oggi cinque banche di Shanghai hanno concesso congiuntamente crediti per un totale di 50 miliardi di yuan (circa 7,4 miliardi di dollari) per sostenere la ripresa dell'industria culturale e turistica della città.

Le filiali di Shanghai della Bank of Communications, della China Construction Bank e della Bank of China, nonché la Bank of Shanghai e la Shanghai Rural Commercial Bank hanno firmato accordi con le imprese interessate per fornire sostegno finanziario alla costruzione di un nuovo centro culturale per gli E-sport, all'emissione di voucher di pagamento, alla rivitalizzazione rurale e alla trasformazione digitale dei luoghi di interesse.

L'epidemia non modificherà la tendenza generale di uno sviluppo di alta qualità dell'industria culturale e turistica, inoltre una più profonda cooperazione tra governo, banche e imprese aiuterà la suddetta industria della città a superare le difficoltà e ad accelerare la ripresa, ha dichiarato Fang Shizhong, direttore del dipartimento per la cultura e il turismo di Shanghai.

Dal 2020, queste cinque banche hanno sostenuto quasi 4.000 imprese culturali e turistiche della metropoli cinese, emettendo prestiti per oltre 53 miliardi di yuan. (XINHUA)