Cina diventa terza fonte di import per Irlanda

(XINHUA) - DUBLINO, 16 GIU - Nei primi quattro mesi del 2022, la Cina è stata la terza maggiore fonte di beni importati per l'Irlanda, con un aumento di due posizioni rispetto a un anno fa. È quanto emerge dalle statistiche ufficiali pubblicate ieri dal Central Statistics Office (Cso) nazionale.

Secondo quest'ultimo infatti, da gennaio ad aprile, l'Irlanda ha importato merci dalla Cina per un valore di 3,79 miliardi di euro (3,93 miliardi di dollari), con un aumento di quasi il 57% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

In termini di valore dei beni importati in Irlanda nel periodo di riferimento, la Cina si è classificata dietro al Regno Unito (8,84 miliardi di euro) e agli Stati Uniti (5,97 miliardi di euro).

I beni importati in Irlanda dalla Cina nel periodo gennaio-aprile hanno rappresentato il 9,32% delle importazioni totali del Paese in termini di valore, con un aumento di 1,4 punti percentuali rispetto a un anno fa.

Nei primi quattro mesi del 2022, l'Irlanda ha importato beni per un valore di 40,68 miliardi di euro, con un incremento del 33,14% rispetto all'anno precedente.

Nel periodo gennaio-aprile, le merci esportate dall'Irlanda in Cina sono state valutate 4,18 miliardi di euro, con un'espansione di quasi il 19% rispetto all'anno precedente.

Nel corso dello stesso intervallo di tempo, la Cina è stata anche il quinto mercato di esportazione per le merci irlandesi, dopo Stati Uniti (23,08 miliardi di euro), Germania (10,08 miliardi di euro), Regno Unito (6,93 miliardi di euro) e Belgio (5,34 miliardi di euro).

Nei primi quattro mesi di quest'anno, l'Irlanda ha esportato merci per un valore di 70,37 miliardi di euro, con un incremento del 33,68% rispetto all'anno precedente. (XINHUA)