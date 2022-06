Cina: a maggio prezzi immobili continuano a scendere

(XINHUA) - PECHINO, 16 GIU - I prezzi degli alloggi in 70 città cinesi di grandi e medie dimensioni hanno continuato a diminuire nel mese di maggio, sebbene il ritmo del declino sia rallentato. Lo ha fatto sapere oggi il National Bureau of Statistics (Nbs).

Secondo i dati di quest'ultimo, a maggio è stato registrato un calo dei prezzi di vendita delle nuove case su base mensile in 43 delle 70 città, rispetto alle 47 rilevate ad aprile.

A maggio i prezzi delle nuove case in quattro città di primo livello (Pechino, Shanghai, Shenzhen e Guangzhou) sono aumentati dello 0,4% su base mensile, con un ampliamento di 0,2 punti percentuali rispetto ad aprile.

In totale 31 città di secondo livello hanno registrato un calo mensile dello 0,1% dei prezzi delle nuove case, mentre 35 città di terzo livello hanno osservato un calo mensile dello 0,3%.

Il mese scorso, i prezzi dell'usato immobiliare nelle quattro città di primo livello sono rimasti invariati su base mensile.

Le città di secondo e terzo livello hanno visto invece tali prezzi diminuire rispettivamente dello 0,3% e dello 0,5% su base mensile. (XINHUA)