Cina: +13% entrate per imposta di bollo in gen-mag

(XINHUA) - PECHINO, 16 GIU - Il gettito dell'imposta di bollo in Cina è aumentato del 13,7% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 216,5 miliardi di yuan (circa 32,27 miliardi di dollari) nei primi cinque mesi di quest'anno. Questo è quanto emerso dai dati pubblicati oggi dal ministero delle Finanze.

In base alle cifre ufficiali in questo periodo le entrate derivanti dalla tassa di bollo sul trading azionario sono aumentate del 15% rispetto a un anno fa, raggiungendo i 141,3 miliardi di yuan.

I dati di oggi hanno anche mostrato che le entrate fiscali della Cina sono scese del 10,1% su base annua nei primi cinque mesi di quest'anno.

Secondo i dati del periodo in esame, il gettito fiscale del Paese asiatico è stato pari a circa 8.670 miliardi di yuan durante il periodo. (XINHUA)