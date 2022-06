Buone prospettive commercio estero cinese nel 2022

(XINHUA) - PECHINO, 16 GIU - La Cina è fiduciosa di mantenere il proprio commercio estero entro livelli ragionevoli per l'intero anno, contribuendo maggiormente ai fondamentali economici. Lo ha reso noto oggi il ministero del Commercio (Mdc).

Il mese scorso le importazioni e le esportazioni totali del Paese asiatico sono aumentate del 9,6% su base annua, oltre all'espansione dello 0,1% di aprile, guadagnando ritmo nella ripresa.

"Il rimbalzo è avvenuto grazie alla ripresa del lavoro delle imprese del commercio estero e all'entrata in vigore di misure a favore della crescita", ha dichiarato il portavoce dell'Mdc Shu Jueting, durante una conferenza stampa.

Osservando che esistono ancora incertezze come la fragile ripresa economica mondiale e i problemi legati ai costi, alle catene di approvvigionamento e alla logistica, Shu ha affermato che un coordinamento efficace del controllo delle epidemie, dello sviluppo economico-sociale e delle misure di sostegno contribuirà a stimolare la crescita del commercio estero.

La riduzione delle tasse e le agevolazioni commerciali introdotte dagli accordi di libero scambio svolgeranno un ruolo importante nella promozione del commercio estero, ha commentato il portavoce, aggiungendo che la Cina ha un numero crescente di partner con intese di questo tipo. (XINHUA)