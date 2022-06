Lenovo apre primo impianto di produzione in Ungheria

(XINHUA) - BUDAPEST, 15 GIU - Lenovo, il colosso informatico cinese, ha aperto ieri i battenti del suo primo stabilimento produttivo europeo in Ungheria.

Con sede a Ullo, nei pressi di Budapest, l'impianto si occuperà principalmente della realizzazione di infrastrutture server, sistemi di archiviazione e Pc workstation di fascia alta utilizzati dai clienti di tutta Europa, del Medio Oriente e anche dell'Africa.

L'azienda ha fatto sapere che la nuova fabbrica creerà in Ungheria un forte potenziale economico sia per il settore pubblico che per quello privato.

Il sito dà già impiego a oltre 1.000 dipendenti a tempo pieno e tale cifra continuerà ad aumentare man mano che la struttura si avvicinerà alla piena capacità.

Francois Bornibus, Vicepresidente senior e Presidente Emea di Lenovo, ha dichiarato: "La posizione ben collegata dell'Ungheria ci rende molto più vicini ai nostri clienti europei, in modo da poter soddisfare e sostenere le loro esigenze rimanendo all'avanguardia nell'innovazione".

Quest'ultimo ha aggiunto che il nuovo stabilimento svolgerà un ruolo chiave nel portare in Europa tecnologie più intelligenti in maniera più sostenibile, rapida ed efficiente.

L'investimento di Lenovo è stato sostenuto dalla Hungarian Investment Promotion Agency (Hipa).

Robert Esik, Ceo dell'agenzia, ha affermato: "Siamo lieti che Lenovo, leader del settore con una lunga storia nella produzione globale, abbia scelto di collaborare con noi e di posizionare il suo nuovo stabilimento in Ungheria. Con l'apertura ufficiale del sito, ci aspettiamo di vedere nuove opportunità di collaborazione per i fornitori locali, che contribuiranno alla prosperità economica dell'Ungheria".

Con una superficie di quasi 50.000 metri quadrati, distribuiti su due edifici e tre piani, il nuovo stabilimento è uno dei più grandi impianti di produzione di Lenovo, in grado di produrre più di 1.000 server e 4.000 workstation al giorno.

La nuova struttura è dotata di pannelli solari con una capacità di 0,5 megawatt, un quantitativo di energia sufficiente ad alimentare un piccolo paese. (SEGUE)