Lenovo apre primo impianto di produzione in Ungheria (2)

La costruzione dei dispositivi a livello locale riduce inoltre drasticamente i chilometri percorsi dalle merci, offrendo opzioni di trasporto più sostenibili.

L'energia solare, combinata con processi produttivi innovativi, aiuterà Lenovo nel raggiungimento dei suoi obiettivi climatici.

L'impianto ungherese rientra nella strategia Lenovo in termini di produzione e catena di approvvigionamento globale, che serve clienti in 180 mercati da oltre 35 siti produttivi in tutto il mondo, tra cui Argentina, Brasile, Cina, Germania, India, Giappone, Messico e Stati Uniti.

Lenovo è ampiamente riconosciuta per il suo modello di produzione ibrido globale che comprende un mix di produzione interna e in appalto.

La produzione interna è una fonte fondamentale di vantaggio competitivo per l'azienda, in quanto garantisce maggiore efficienza e controllo sullo sviluppo dei prodotti e sulle operazioni della catena di approvvigionamento.

Oltre a creare nuove opportunità di lavoro a Ullo e dintorni, Lenovo sostiene la comunità locale attraverso attività filantropiche come donazioni tecnologiche alle scuole e alle associazioni di beneficenza locali.

Lenovo è una potenza tecnologica globale da 70 miliardi di dollari di fatturato, posizionata al numero 159 della classifica Fortune Global 500. L'azienda ha nel suo organico 75.000 persone su scala mondiale e serve milioni di clienti ogni giorno.

