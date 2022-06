Covid: a Shanghai 2 infezioni locali

(XINHUA) - SHANGHAI, 15 GIU - A Shanghai sono stati rilevati due casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale dalla mezzanotte alle 17.00 di oggi (ora locale). Lo ha reso noto la commissione sanitaria municipale nel corso di una conferenza stampa.

Secondo la commissione, entrambe le infezioni sono state individuate durante uno screening delle comunità e i pazienti sono stati trasportati in ospedali designati per ricevere cure mediche o restare sotto l'osservazione.

Le indagini epidemiologiche sono state condotte immediatamente. Fino alle 16.00 di oggi, 57 contatti stretti e 29 secondari dei contagiati sono stati rintracciati per la quarantena.

Le due aree collegate alle infezioni sono state classificate come a medio rischio per Covid-19, in base a quanto comunicato dal quartier generale municipale per il contrasto all'epidemia.

(XINHUA)