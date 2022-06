Covid: a Pechino sette nuove infezioni locali

(XINHUA) - PECHINO, 15 GIU - A Pechino sono state rilevate sette nuove infezioni da Covid-19 a trasmissione locale nelle prime 15 ore di oggi. Lo hanno dichiarato le autorità locali.

Tutti i nuovi contagi sono stati individuati tra le persone in quarantena per osservazione, ha dichiarato Liu Xiaofeng, vicecapo del centro municipale di prevenzione e controllo delle malattie della capitale cinese, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta oggi pomeriggio.

L'ufficiale ha aggiunto che l'attuale lavoro di prevenzione e controllo dell'epidemia a Pechino è ancora in una fase critica.

Tra il 9 giugno e le 15.00 di oggi (ora locale), in città sono state registrati 327 casi dovuti a un cluster infettivo legato a un bar.

Al momento a Pechino sono presenti quattro aree a medio rischio per Covid-19. (XINHUA)