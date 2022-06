Cina: più di 900 milioni usano pagamenti online

(XINHUA) - PECHINO, 15 GIU - Il numero di utenti che hanno fatto uso dei sistemi di pagamento online in Cina ammontava a 904 milioni alla fine del 2021. Questo è quanto emerso da un rapporto pubblicato oggi.

La cifra rappresenta l'87,6% del totale degli utenti Internet del Paese asiatico ed è aumentata di quasi 50 milioni rispetto a un anno fa, secondo la Payment & Clearing Association of China.

Il trend cinese dei pagamenti senza contanti e senza carta continua a crescere, coprendo un numero crescente di scenari, dall'ordinazione di cibo da asporto al pagamento del biglietto dell'autobus. Lo scorso anno le banche cinesi hanno gestito 102,28 miliardi di transazioni di questo tipo per un valore complessivo di 2.353.960 miliardi di yuan (circa 350.000 miliardi di dollari), con una crescita rispettiva di 5,32 e di 2,86 volte rispetto al 2012.

Con l'intensificarsi della concorrenza, la concentrazione del mercato del settore è diminuita lo scorso anno, secondo il vicesegretario generale dell'associazione Wang Suzhen.

Le prime 10 banche nel settore dei pagamenti online hanno contribuito all'83,75% del volume totale dei pagamenti online dei membri dell'associazione nel 2021, con un calo di 7,63 punti percentuali rispetto all'anno precedente, mentre i 10 maggiori istituti di pagamento hanno visto la loro quota diminuire leggermente di 0,48 punti percentuali, scendendo al 96,25%.

