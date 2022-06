Cina: nuova vita per antiche dimore nel Gansu

(XINHUA) - LANZHOU, 15 GIU - Sorseggiando un caffè in un antico cortile e all'ombra di alberi secolari, i residenti della città di Tianshui, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, possono apprezzare una maggiore tranquillità e comfort grazie alla ristrutturazione di antichi edifici.

Con alle spalle una storia di oltre 2.700 anni, Tianshui ospita infatti una serie di dimore residenziali costruite durante le dinastie Ming e Qing (1368-1911). Zhao Changrong, 74 anni, è tra i molti abitanti del luogo che hanno un bel ricordo di questi antichi alloggi.

"Le residenze qui presentano una combinazione di architettura cinese settentrionale e meridionale, note per gli intricati intagli floreali", racconta l'uomo, ex vice capo dell'Istituto di protezione dei reperti culturali di Tianshui Yuquanguan, che si è dedicato alla protezione degli edifici antichi per più di 30 anni.

Tuttavia, a causa degli effetti dell'erosione del vento e della pioggia nel corso di centinaia di anni, le antiche dimore, che sono principalmente strutture di ingegneria civile, si sono gradualmente trasformate in edifici fatiscenti con muri crollati e colonne degradate, non più in grado di soddisfare le esigenze della vita moderna.

Al fine di svolgere un lavoro sistematico di protezione e restauro, nel 2003 Zhao e altri sei esperti hanno formato un team di indagine con l'aiuto delle autorità locali. Questi hanno avviato tre censimenti delle abitazioni antiche su tutto il territorio cittadino e hanno identificato 143 residenze delle dinastie Ming e Qing all'interno della città vera e propria, spiega Fu Jianhong, responsabile del centro locale per la protezione della città storica e culturale. (SEGUE)