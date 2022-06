Cina: nuova vita per antiche dimore nel Gansu (2)

(XINHUA) - LANZHOU, 15 GIU - Nel 2018, la città di Tianshui ha lanciato un progetto di ristrutturazione completo delle antiche residenze a Qinzhou, un distretto che vanta una delle presenze più elevate di queste antiche dimore in città. Il progetto mirava a ricostruire la città antica di Tianshui, un isolato con edifici storici, al fine di preservarne meglio la storia e il patrimonio culturale.

Così Zhao, dopo il pensionamento, è stato assunto nuovamente come consulente del progetto.

Il progetto ha adottato il principio dell'intervento minimo, cercando di ripristinare lo stato originale delle case apportando cambiamenti di lieve entità: "Solo mantenendo le caratteristiche originali un'antica residenza può conservare il suo fascino nel tempo", spiega Zhao.

Chen Miao, vice capo del dipartimento dei servizi turistici della città antica di Tianshui, afferma: "La prima fase del progetto è stata completata e sono stati ristrutturati 29 cortili. Inoltre, vi è stata l'introduzione di attività ricreative come gli spettacoli".

Chen sottolinea anche che dallo scorso giugno, mese a cui risale la sua inaugurazione, la città antica ha ricevuto due milioni di visitatori.

Negli ultimi tempi Luo Li, che lavora in città presso la Zhao's Old House, è stata molto occupata a servire ai clienti pizza, pasta e altre prelibatezze occidentali.

"Aprire un ristorante occidentale in questo antico cortile è stato un tentativo riuscito. Questa fusione di elementi cinesi e occidentali è diventata estremamente popolare, soprattutto tra i giovani", ha dichiarato quest'ultima. (XINHUA)