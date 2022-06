Cina: nello Yunnan un mese di festival shopping

(XINHUA) - KUNMING, 15 GIU - La provincia cinese dello Yunnan, punto di riferimento per il turismo, organizzerà un festival dello shopping della durata di un mese che avrà inizio il 18 giugno, nel tentativo di stimolare i consumi. Lo ha fatto sapere oggi il dipartimento provinciale del commercio.

Li Chenyang, a capo dell'ente, ha dichiarato che le amministrazioni locali e le istituzioni finanziarie della provincia sudoccidentale emetteranno, in occasione del festival, voucher per più di 8 milioni, mentre lo stesso dipartimento distribuirà voucher per un valore di oltre 100 milioni di yuan (14,81 milioni di dollari).

Si prevede che parteciperanno all'iniziativa oltre 100.000 aziende, offrendo una serie di eventi promozionali sia online che in presenza.

La provincia dello Yunnan vanta ricche risorse turistiche, tra cui cinque siti del patrimonio mondiale Unesco, come l'antica città di Lijiang e i terrazzamenti a riso Hani. In più, la suddivisione ospita oltre 20 gruppi etnici, un elemento che attrae sia i turisti nazionali che quelli esteri. (XINHUA)