Cina: investimenti sviluppo immobiliare giù del 4%

(XINHUA) - PECHINO, 15 GIU - L'investimento cinese nello sviluppo immobiliare ha osservato un calo del 4% rispetto all'anno precedente nei primi cinque mesi del 2022, come evidenziato dai dati del National Bureau of Statistics.

Secondo quest'ultimo infatti, il totale degli investimenti immobiliari nel periodo si è attestato a 5.210 miliardi di yuan (circa 772 miliardi di dollari).

L'investimento in edifici residenziali è stato pari a 3.950 miliardi di yuan, in calo del 3% rispetto all'anno precedente.

Le vendite di edifici commerciali in termini di superficie hanno totalizzato 507,38 milioni di metri quadrati nei primi cinque mesi, con una contrazione del 23,6% rispetto al 2021.

In termini di valore, secondo l'ente, le vendite di questo genere di immobili sono scese invece del 31,5% arrivando a 4.830 miliardi di yuan nel periodo di cinque mesi.

A maggio, l'indice del clima per lo sviluppo immobiliare compilato dal National Bureau of Statistics si è attestato a 95,6 punti. (XINHUA)