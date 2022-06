Cina: buon ritmo ripresa economia a maggio

(XINHUA) - PECHINO, 15 GIU - L'economia cinese ha gradualmente superato gli impatti negativi dell'epidemia, con i principali indicatori che hanno mostrato un miglioramento marginale nel mese di maggio; è quanto dichiarato oggi in conferenza stampa da Fu Linghui, portavoce del National Bureau of Statistics.

Quest'ultimo sostiene che "l'economia sta mostrando un buon ritmo di ripresa", pur avvertendo che il recupero economico deve ancora affrontare molte difficoltà e sfide.

Guardando al futuro, ha affermato Fu, il Paese coordinerà efficacemente la prevenzione delle epidemie con lo sviluppo economico e sociale, intensificherà gli adeguamenti in termini di macro-politica e farà ogni sforzo per garantire l'attuazione di politiche a favore della crescita volte a promuovere una ripresa economica sostenuta. (XINHUA)