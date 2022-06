Cina: a Shenzhen nuova app per ridurre emissioni Co2

(XINHUA) - SHENZHEN, 15 GIU - Shenzhen, città della Cina meridionale in pieno boom economico, ha lanciato un'applicazione per smartphone che visualizza informazioni sulle emissioni di Co2 per incoraggiare i residenti a ridurre le proprie impronte di carbonio.

Nell'app, i residenti possono vedere quanta anidride carbonica viene emessa dall'elettricità consumata quotidianamente dalle proprie famiglie. I dati possono essere confrontati con la media della città per capire quante emissioni di carbonio vengono risparmiate.

Il software mostra inoltre le emissioni di anidride carbonica accumulate che gli utenti hanno contribuito a evitare, oltre a una classifica tra di loro. L'applicazione offre badge virtuali per incoraggiare la riduzione delle emissioni di Co2.

Si prevede che nel 2023, i residenti potranno autorizzare l'immissione della quantità di emissioni di carbonio che hanno risparmiato nella China Emissions Exchange (Shenzhen) per la negoziazione. I guadagni potranno essere utilizzati per ottenere carte regalo o tessere della metropolitana. (SEGUE)