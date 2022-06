Cina: a Shenzhen nuova app per ridurre emissioni Co2 (2)

(XINHUA) - SHENZHEN, 15 GIU - La Cina punta a raggiungere il picco delle emissioni di Co2 prima del 2030 e la neutralità carbonica prima del 2060. Questa spinta ecologica si estende non solo alle emissioni industriali, ma anche all'impronta di carbonio nella vita quotidiana delle persone.

Shenzhen è una delle città pioniere della Cina nell'esplorare i meccanismi per la riduzione delle emissioni di carbonio e nel permettere che tale impegno vada a beneficio di più persone. Nel novembre dello scorso anno, la città ha pubblicato un piano con l'obiettivo di coinvolgere un maggior numero di persone nella partecipazione e nei benefici della riduzione delle emissioni di carbonio.

Le famiglie di Shenzhen utilizzano circa il 16% dell'elettricità totale della città, che conta più di 17 milioni di abitanti. Il consumo medio giornaliero di elettricità di una famiglia è di 8 kWh, che si traduce in circa 2,5 kg di emissioni di Co2. L'emissione media annua di una famiglia può raggiungere quasi 913 kg e questo significa che dovrebbero essere piantati 50 alberi all'anno per compensare le emissioni di anidride carbonica. (XINHUA)