Cina: a maggio tasso disoccupazione urbana al 5,9%

(XINHUA) - PECHINO, 15 GIU - Il tasso di disoccupazione nelle aree urbane rilevato in Cina si è attestato a maggio al 5,9%, con un calo di 0,2 punti percentuali rispetto ad aprile, come mostrano i dati ufficiali odierni del National Bureau of Statistics.

Secondo l'ente, infatti, da gennaio a maggio sono stati creati 5,29 milioni di nuovi posti di lavoro nelle città.

Il mese scorso, il tasso di disoccupazione nelle aree urbane rilevato tra persone di età compresa tra i 25 e i 59 anni, le quali rappresentano la quota maggiore del mercato del lavoro, si è attestato al 5,1%.

Secondo i dati, il tasso di disoccupazione rilevato nelle 31 principali città durante il periodo di riferimento è stato del 6,9%.

Il tasso di disoccupazione urbano rilevato è stato calcolato in base al numero di disoccupati che hanno partecipato all'indagine sull'occupazione nelle aree urbane, includendo i lavoratori immigrati nelle città.

Per il 2022, la Cina mira a creare oltre 11 milioni di nuovi posti di lavoro nelle aree urbane e a mantenere un tasso di disoccupazione urbano rilevato non superiore al 5,5%, come evidenziato in un rapporto di lavoro del governo. (XINHUA)