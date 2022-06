Cina: a maggio produzione industriale a +0,7%

(XINHUA) - PECHINO, 15 GIU - Il valore aggiunto della produzione industriale in Cina, un importante indicatore economico, è aumentato dello 0,7% su base annua nel mese di maggio, come mostrano i dati del National Bureau of Statistics.

L'ente ha precisato che a maggio la produzione industriale ha registrato un incremento del 5,61% su base mensile.

Quello della produzione industriale è un parametro utilizzato per misurare l'attività delle grandi imprese designate con un volume d'affari annuo di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,96 milioni di dollari). (XINHUA)