In Cina 30% della produzione manifatturiera globale

(XINHUA) - PECHINO, 14 GIU - Nel 2021 la Cina ha rappresentato il 30% della produzione manifatturiera mondiale, con un aumento rispetto al 22,5% del 2012, grazie alla crescita industriale, come hanno mostrato i dati odierni del ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Xin Guobin, vice ministro dell'Industria e dell'Informatica ha dichiarato infatti in conferenza stampa che il valore aggiunto della produzione manifatturiera è passato dai 16.980 miliardi di yuan (circa 2.500 miliardi di dollari) del 2012 ai 31.400 miliardi di yuan del 2021.

Xin ha osservato che sebbene i conflitti geopolitici e la nuova insorgenza del Covid-19 abbiano aggiunto una pressione al ribasso sull'economia industriale, gli impatti sono temporanei.

In una prospettiva a lungo termine, i fondamenti del sistema produttivo cinese, completo e resiliente, non sono cambiati.

Il vice ministro ha affermato che grazie alle continue politiche di sostegno, l'economia industriale dovrebbe tornare al più presto sulla strada della normalità. (XINHUA)