'Import tedesco da Cina aprile aumentato del 52,8%' (2)

(XINHUA) - BERLINO, 14 GIU - Mentre l'export tedesco in Cina ha osservato una contrazione dell'1,5% arrivando a 8,3 miliardi di euro ad aprile, i produttori di autoveicoli e pezzi di ricambio hanno venduto il 4% in più dei loro prodotti (2,6 miliardi di euro) rispetto a un anno prima.

La Cina continua ad essere il più grande mercato singolo per le case automobilistiche tedesche. Degli 1,8 milioni di veicoli passeggeri consegnati in tutto il mondo da Volkswagen nel primo trimestre del 2022, più di 753.500 hanno raggiunto clienti cinesi.

Il tutto, mentre il commercio internazionale è ostacolato da gravi perturbazioni.

L'indicatore per il mese di maggio del tedesco Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel) ha mostrato un calo dell'1% su base mensile del volume del commercio internazionale, che "ancora una volta è quello che soffre di più per la congestione e i ritardi nel trasporto dei container".

Nel 2021, il commercio marittimo con la Cina ha rappresentato più di un quinto del flusso totale di container nei porti della Germania, in particolare ad Amburgo. La sola Shanghai ha registrato un flusso di 968.000 Teu (unità equivalenti a venti piedi) pari a quasi il 7% del totale nazionale.

Come alternativa al trasporto marittimo o aereo, alla fine dello scorso anno l'operatore ferroviario tedesco Deutsche Bahn ha aperto a Shanghai la Db Cargo Transasia, stabilendo collegamenti ferroviari diretti tra 18 Paesi europei e la Cina.

(XINHUA)