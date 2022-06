Covid: a Shanghai 3 contagi locali

(XINHUA) - SHANGHAI, 14 GIU - Shanghai ha riportato due casi confermati di Covid-19 e un portatore asintomatico a trasmissione locale dalla mezzanotte alle 17:00 di oggi. Lo ha reso noto la commissione sanitaria municipale nel corso di una conferenza stampa.

Tutte e tre le infezioni sono state rilevate durante uno screening delle comunità e i pazienti sono stati trasportati in ospedali designati per ricevere le cure mediche o restare sotto osservazione, come ha dichiarato la commissione.

Le indagini epidemiologiche sono state condotte immediatamente. Fino alle 16:00 di oggi, 151 contatti stretti e 435 secondari dei pazienti sono stati rintracciati per la quarantena.

Le tre aree collegate alle infezioni sono state classificate come a medio rischio per Covid-19, secondo il quartier generale municipale per il contrasto all'epidemia. (XINHUA)