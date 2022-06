Cina: raccolto oltre l'80 per cento del grano

(XINHUA) - PECHINO, 14 GIU - Secondo il ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali, a oggi la Cina ha raccolto l'84,1% del proprio grano.

Il Paese asiatico ha ottenuto 256 milioni di mu (17,07 milioni di ettari) di grano, di cui oltre il 98% è stato raccolto a macchina, come ha dichiarato l'organo di governo.

Il raccolto di grano nella provincia centrale di Henan e in quella orientale dello Jiangsu si è concluso, mentre quello nella provincia di Shaanxi è quasi giunto al termine.

La Cina sta effettuando il raccolto estivo, che si concentra sulla produzione di grano invernale e della colza.

Tradizionalmente, questa attività va da maggio a fine giugno e la produzione di cereali in questo periodo rappresenta circa un quarto del totale annuale. (XINHUA)