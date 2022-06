Cina punta a resilienza al clima entro il 2035

(XINHUA) - PECHINO, 14 GIU - La Cina ha esposto nel dettaglio le misure volte a potenziare le proprie capacità di monitoraggio del cambiamento climatico e della prevenzione dei rischi, segnando un significativo passo in avanti per quanto concerne gli sforzi del Paese per migliorare la propria resilienza climatica.

Secondo la strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici per il 2035, pubblicata congiuntamente da 17 dipartimenti, tra cui il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente, il Paese cercherà di realizzare una società resiliente ai cambiamenti climatici entro il 2035, migliorando in modo significativo la propria capacità di adattamento a questi ultimi.

Secondo il documento, entro il 2035 la capacità di monitoraggio dei cambiamenti climatici e di allerta precoce del Paese raggiungerà un livello avanzato su scala globale, mentre il sistema di gestione e prevenzione dei rischi climatici sarà sostanzialmente maturo.

Nel documento si legge inoltre che la Cina adotterà misure per prevenire e controllare in modo efficace i principali rischi di catastrofe legati al clima e migliorerà ulteriormente il sistema tecnico e gli standard di adattamento ai cambiamenti climatici.

La Cina ha pubblicato per la prima volta una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici nel 2013, rappresentando un primato anche in termini di pianificazione nazionale. Da allora, il Paese ha ottenuto risultati positivi nel migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici in regioni e industrie chiave. (XINHUA)