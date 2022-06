Cina: investimento diretto estero a +17,3%

(XINHUA) - PECHINO, 14 GIU - Gli investimenti diretti esteri (IDE) in Cina continentale in uso effettivo sono aumentati del 17,3% rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 564,2 miliardi di yuan nei primi cinque mesi dell'anno. Lo ha fatto sapere oggi il ministero del Commercio.

In termini di dollari, l'afflusso è aumentato del 22,6% rispetto all'anno precedente, raggiungendo gli 87,77 miliardi di dollari.

Secondo il Ministero, il settore dei servizi ha visto l'afflusso di investimenti diretti esteri aumentare del 10,8% a confronto con il 2021, raggiungendo i 423,3 miliardi di yuan, mentre quello delle industrie ad alta tecnologia è aumentato del 42,7% sempre a confronto con la scorsa annualità.

In particolare, gli investimenti diretti esteri nel settore manifatturiero ad alta tecnologia sono aumentati del 32,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre quelli nel settore dei servizi ad alta tecnologia sono aumentati del 45,4%.

Durante il periodo, gli investimenti provenienti dalla Repubblica di Corea, dagli Stati Uniti e dalla Germania sono aumentati rispettivamente del 52,8%, del 27,1% e del 21,4%.

Nei primi cinque mesi dell'anno, gli investimenti diretti esteri confluiti nella regione centrale del Paese hanno registrato un rapido aumento su base annua del 35,6%, seguito dal 17,9% nella regione occidentale e dal 16,1% in quella orientale. (XINHUA)