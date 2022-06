Cina: incontro con i delfini bianchi in baia Xiamen

(XINHUA) - XIAMEN, 14 GIU - Nella zona marina della baia di Xiamen, nella Cina orientale, due sagome di colore bianco e grigio nuotano allegramente tra frequenti galleggiamenti, rotolamenti e salti.

"Guardate! Quella bianca è Dabai e quello grigio è il suo piccolo. Stanno giocando insieme", afferma Wang Xianyan, un ricercatore del Third Institute of Oceanography, con sede a Xiamen, del ministero per le Risorse Naturali, mentre mostra un video sul suo cellulare.

Dabai è un delfino bianco cinese che vive nella baia di Xiamen. Il mammifero è posto nel Paese sotto tutela statale di prima classe e nel 2008 è stato inserito nella Lista rossa delle specie minacciate dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn).

Secondo Wang, nonostante il nome della specie sia 'delfino bianco', i piccoli appena nati sono di colore grigio. Il video girato dallo studioso risale al mese di aprile e lavorando come ricercatore nel campo dei delfini bianchi cinesi da oltre un decennio, ne ha girati innumerevoli e ha scattato altrettante foto che ritraggono questi animali.

"Nella baia di Xiamen ci sono circa 60-70 delfini bianchi.

Camminando lunga la riva, non è raro vedere qualche testa di delfino bianco. Spesso, chi vive lungo la costa, scorge questi mammiferi dal proprio balcone", spiega Wang.

Nella baia di Xiamen, l'ambiente di vita dei delfini bianchi si sovrappone fortemente alla gamma di attività umane. Xiamen è l'unica città cinese in cui è possibile vedere i delfini in prossimità delle aree litoranee mentre in altre province e regioni, come il Guangdong e il Guangxi, questi possono essere avvistati solo in mare aperto e a seguito di alcune ore di navigazione. (SEGUE)