Cina: incontro con i delfini bianchi in baia Xiamen (2)

(XINHUA) - XIAMEN, 14 GIU - La protezione dei delfini bianchi si basa su decenni di perseveranza e dedizione.

Secondo Cai Libo, direttore dello Xiamen Chinese White Dolphin Amphioxus Nature Reserve Affairs Center, la riserva provinciale per i delfini bianchi è stata istituita a Xiamen nel 1997 per attirare i rari mammiferi. Nel 2000 è stata promossa come riserva naturale di livello nazionale per specie marine rare, con una superficie totale di 7.588 ettari.

Oltre all'aver designato le aree protette, sono state adottate tempestivamente misure di sostegno. Il 2001 è stato l'anno della formulazione e dell'attuazione del piano di costruzione della riserva nazionale e del piano di protezione speciale per i delfini bianchi cinesi. Le autorità della riserva hanno anche preso l'iniziativa di compilare e organizzare l'attuazione del piano d'azione nazionale per i delfini bianchi cinesi.

Sono state inoltre adottate misure, tra cui il divieto di pesca, volte a ridurre l'impatto delle attività umane sui questi esemplari il cui spazio vitale è stato ampliato anche attraverso provvedimenti ecologici, come il ripristino delle zone umide con presenza di mangrovie.

"I delfini bianchi sono i principali predatori di un ecosistema e sono una specie che funge da indicatore della sua salute. Nella baia di Xiamen, un'area in cui l'attività umana è elevata, la popolazione di delfini bianchi è stabile e in aumento, il che indica che l'ecosistema è relativamente sano", conclude Wang. (XINHUA)