Cina: cresce commercio Shenzhen con membri Rcep

(XINHUA) - SHENZHEN, 14 GIU - Shenzhen, la città della Cina meridionale in piena espansione economica nella provincia del Guangdong, ha visto le proprie attività commerciali con i membri del Partenariato Economico Complessivo Regionale (Regional Comprehensive Economic Partnership o Rcep) sfiorare i 354 miliardi di yuan (circa 52,4 miliardi di dollari) da gennaio a maggio, con un aumento dell'1,2% su base annua.

Durante il periodo preso in esame le esportazioni da Shenzhen verso i membri del Rcep hanno raggiunto i 123,8 miliardi di yuan, con un aumento dell'11,4% rispetto all'anno precedente secondo le statistiche della dogana locale.

In base alle cifre ufficiali il valore delle merci esportate si è attestato a 2,3 miliardi di yuan nel periodo, mentre quello dei beni importati è arrivato a 570 milioni di yuan.

Le autorità locali hanno anche istituito il Shenzhen Service Center of Rcep per facilitare il commercio con i membri.

Il Rcep, il più grande accordo di libero scambio al mondo, comprende 10 Paesi membri dell'ASEAN e i suoi cinque partner con accordi di libero scambio, ovvero Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Australia e Nuova Zelanda. Le nazioni aderenti rappresentano circa il 30% del prodotto interno lordo e della popolazione mondiale. (XINHUA)