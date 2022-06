Cina: cresce assistenza ai pazienti soli in ospedale

(XINHUA) - HEFEI, 14 GIU - Un viaggio in ospedale può essere snervante e se viene affrontato da soli, soprattutto per gli anziani, questo può aumentare ancora di più l'ansia. Gli accompagnatori dei pazienti, una professione relativamente nuova in Cina, sono emersi per fornire conforto e compagnia a chi si reca in ospedale da solo, in modo da rendere il viaggio più facile.

"Il trattamento serve ad aiutarla ad avere una funzione renale stabile e a ridurre i livelli di proteine nelle urine. La prego di seguire una dieta equilibrata e di dormire a sufficienza", afferma Li Feng, un accompagnatore di pazienti, ripetendo i consigli del medico a Liu Qing (pseudonimo) dopo che i due sono usciti dalla stanza dell'ambulatorio. Liu soffre di una malattia renale cronica.

I due si sono incontrati per la prima volta circa un'ora prima, davanti all' Anhui Provincial Hospital, come concordato.

Liu aveva prenotato il servizio di accompagnamento online per facilitare il proprio viaggio in ospedale.

"Voglio qualcuno con cui parlare quando sono in ospedale.

Inoltre, a volte mi gira la testa senza motivo, quindi vorrei anche fare un controllo del cervello. Tuttavia, i pazienti devono avere un accompagnatore per sottoporsi all'elettroencefalogramma ambulatoriale", spiega Liu, che per la prima volta ha assunto un accompagnatore. (SEGUE)