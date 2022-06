Cina: cresce assistenza ai pazienti soli in ospedale (3)

(XINHUA) - HEFEI, 14 GIU - La società di Wang impiega dieci accompagnatori a tempo pieno e circa 70 part-time. "Chiediamo 200 yuan (circa 29,6 dollari) per mezza giornata di servizio", racconta il manager, aggiungendo che in media ricevono circa 20 ordini a settimana, che salgono a oltre 40 nei periodi di punta.

Oltre agli anziani che potrebbero aver bisogno di aiuto in ospedale, il servizio di accompagnamento può essere utile anche ai giovani che hanno paura di recarsi in ospedale da soli o che hanno bisogno di una persona al proprio fianco.

"È importante mostrare empatia verso i pazienti. Alcuni hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a superare una situazione difficile come quella di un intervento chirurgico", ha dichiarato Liu Li (pseudonimo), 32 anni, che svolge questo lavoro da oltre un anno.

Ciò che sorprende la donna e la commuove è che molti pazienti le comprano il tè con il latte o le danno mance tramite WeChat per dimostrarle la propria gratitudine. Alcuni sono persino diventati suoi amici. Tutti questi aspetti la motivano a continuare a lavorare.

Per promuovere questa nuova professione, Liu Li ha iniziato a condividere sui social media la propria esperienza e i suoi suggerimenti per diventare un accompagnatore qualificato.

"Il mio consiglio a chi è interessato a questo lavoro è, innanzitutto, di essere paziente e responsabile, perché si tratta di un impiego orientato al servizio. Sarebbe opportuno avere anche una formazione medica", conclude la donna. (XINHUA)