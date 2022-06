Cina: cresce assistenza ai pazienti soli in ospedale (2)

(XINHUA) - HEFEI, 14 GIU - Con l'aiuto di Li, Liu ha completato tutti gli esami clinici e fisici in un'ora e mezza.

"Sono soddisfatto del tuo servizio e ti assumerò di nuovo la prossima volta", ringrazia il paziente prima di salutare il proprio accompagnatore.

Li, laureato in medicina, lavora come accompagnatore part-time da quasi tre mesi a Hefei, il capoluogo della provincia orientale cinese di Anhui. Il suo lavoro consiste nell'aiutare i clienti - la maggior parte dei quali sono anziani - a registrarsi e a fare la fila in ospedale, guidandoli attraverso i servizi medici. Se necessario, si occupa anche di sbrigare le commissioni per i pazienti, per esempio ritirando i risultati degli esami medici e i farmaci.

Secondo l'accompagnatore, assistere i pazienti in ospedale lo fa sentire realizzato e riduce l'onere per i suoi clienti e per gli ospedali. Avendo già lavorato in un istituto di cura, ha visto molte persone in difficoltà di fronte a una struttura complicata e ai vari macchinari presenti in un ospedale.

Le statistiche dell'ultimo censimento mostrano che al 2020 il numero di cinesi di età pari o superiore a 60 anni ha superato i 260 milioni, rappresentando il 18,7% della popolazione del Paese asiatico. Nel frattempo un numero crescente di giovani soli lavora nelle grandi città come Pechino, Shanghai o Guangzhou.

"C'è un grande bisogno di servizi di accompagnamento per i pazienti, perché molti anziani vivono da soli. Quando si ammalano, a volte i figli non riescono a tornare subito da loro e il nostro servizio può dare assistenza a entrambe le parti", commenta Wang Hui, direttore operativo di una società di servizi di accompagnamento dei pazienti a Hefei. (SEGUE)