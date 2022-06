Cina: banca centrale promuove conservazione idrica

(XINHUA) - PECHINO, 14 GIU - La banca centrale cinese ha chiesto ieri alle istituzioni finanziarie di aumentare i finanziamenti dedicati ai progetti di conservazione dell'acqua del Paese.

La People's Bank of China ha dichiarato infatti che le banche per gli interventi politici e di sviluppo dovrebbero fare buon uso della linea di credito di 800 miliardi di yuan (circa 119 miliardi di dollari) recentemente concessa e aumentare il sostegno ai principali progetti nazionali in tale ambito.

Secondo l'istituto di credito, le banche commerciali dovrebbero aumentare i prestiti per i progetti sostenibili di conservazione dell'acqua, mentre quelle di piccole e medie dimensioni dovrebbero fornire il necessario sostegno finanziario ai progetti locali incentrati sull'irrigazione dei terreni agricoli e sulla conservazione delle risorse idriche.

Le istituzioni finanziarie, ha precisato la banca, dovrebbero cooperare con le autorità e le imprese che si occupano di risorse idriche ed espandere gli investimenti effettivi nella costruzione di infrastrutture per la loro conservazione a sostegno della crescita economica.

Per il ministero delle Risorse Idriche, nei primi cinque mesi dell'anno, gli investimenti cinesi in nuovi progetti di conservazione idrica hanno totalizzato i 414,4 miliardi di yuan e si prevede che nel 2022 il Paese completerà investimenti per oltre 800 miliardi di yuan nella costruzione di infrastrutture in questo campo.

Da gennaio a maggio, ha precisato il Ministero, il Paese ha avviato 10.644 nuovi progetti di conservazione dell'acqua, di cui 609 con un investimento superiore ai 100 milioni di yuan ciascuno. (XINHUA)