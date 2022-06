Cina avvia laboratorio esplorativo spazio profondo

(XINHUA) - PECHINO, 14 GIU - È entrato in funzione il laboratorio cinese per l'esplorazione dello spazio profondo: lo ha dichiarato oggi la China National Space Administration (Cnsa).

Istituito congiuntamente dalla Cnsa, dalla Provincia dell'Anhui e dalla University of Science and Technology of China, il laboratorio ha sede a Hefei, capoluogo dell'Anhui.

Secondo la Cnsa, il laboratorio ha completato diverse operazioni preparatorie ed è entrato in una nuova fase di funzionamento sostanziale e di costruzione completa.

Zhang Kejian, a capo della Cnsa, ha affermato in una videoconferenza del consiglio del laboratorio che quest'ultimo costituisce un passo importante per l'attuazione della strategia di sviluppo guidata dall'innovazione e per il rafforzamento della forza strategica del Paese nel campo della scienza e della tecnologia.

Il funzionario ha poi sottolineato la necessità di trasformare il laboratorio in una base di ricerca globale su larga scala e di livello nazionale, nonché in un polo di innovazione d'influenza globale. (XINHUA)