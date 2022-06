Cina: 6,5 mln lauree magistrali in ultimo decennio

(XINHUA) - PECHINO, 14 GIU - Secondo il ministero dell'Istruzione, negli ultimi dieci anni in Cina sono state conseguite oltre 6,5 milioni di lauree magistrali e più di 600.000 dottorati.

In una conferenza stampa odierna il ministero ha precisato che la Cina ha profuso continui sforzi per migliorare la composizione delle discipline e delle specializzazioni nell'ambito dell'istruzione post-laurea, osservando che tale risultato ha fornito un forte bacino di talenti per lo sviluppo del Partito e del Paese.

Il numero di tutor è aumentato da 298.000 nel 2012 a 557.000 nel 2021, ha dichiarato l'ente, aggiungendo che la percentuale di insegnanti a tempo pieno con dottorato è passata dal 60% nel 2015 al 72% nel 2020. (XINHUA)