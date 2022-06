Auto: in Cina ripresa per vendite usato a maggio

(XINHUA) - PECHINO, 14 GIU - Le vendite di auto usate in Cina hanno registrato una ripresa nel mese di maggio, con un aumento del volume e del valore delle vendite rispetto al mese precedente, come evidenziano i dati della China Automobile Dealers Association.

Secondo quest'ultima sono oltre 1,18 milioni le auto usate che il mese scorso hanno cambiato proprietario a livello nazionale, con un aumento del 7,98% rispetto ad aprile, mentre il valore delle transazioni è salito del 9,85% su base mensile arrivando a circa 82,56 miliardi di yuan (12,29 miliardi di dollari).

Nel mese di maggio, le vendite dell'usato automobilistico in Cina hanno registrato un incremento mensile in cinque delle sei aree principali, guidate dal versante nord-orientale che ha osservato un'impennata del 98,02% rispetto al mese precedente.

Nei primi cinque mesi del 2022, le vendite di auto usate in Cina hanno raggiunto i 6,17 milioni di unità, con un calo del 10,69% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'associazione è ottimista sull'andamento del mercato nel mese di giugno, in quanto l'interruzione della domanda dovuta al Covid-19 porterà a nuove opportunità, soprattutto in città come Pechino, Shanghai e Zhengzhou. (XINHUA)