Adesione Cina ad Accordo dell'Aia crea vantaggi

(XINHUA) - PECHINO, 14 GIU - Le imprese cinesi godono di un accesso più agevole alla protezione internazionale dei propri design grazie all'adesione della Cina all'Accordo dell'Aia, un trattato globale che regola la registrazione dei design industriali.

L'Accordo dell'Aia, un trattato dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (Ompi) che copre 94 Paesi, è entrato in vigore in Cina il 5 maggio.

Il produttore di smartphone Xiaomi è stato uno dei 49 innovatori cinesi che hanno presentato domanda di brevetto per un design già quel giorno.

Con oltre 500 brevetti di design internazionali, Xiaomi ha partecipato al sistema dell'Aia dal 2015. Prima che la Cina aderisse all'accordo, l'azienda doveva depositare e pagare domande separate di tutela dei propri design in ogni Paese membro, impiegando molto tempo per gestire lingue, valute, requisiti di revisione dei brevetti e incorrendo in commissioni di agenzia elevate.

L'accordo elimina questi inconvenienti, consentendo ai progettisti di presentare un'unica domanda internazionale in una sola lingua e di pagare con un'unica valuta per richiedere la protezione dei propri design in più Stati contraenti.

"L'Accordo dell'Aia riduce significativamente i nostri costi di pianificazione dei brevetti all'estero e migliora notevolmente l'efficienza delle procedure di registrazione", ha dichiarato Liu Zhen, responsabile legale di Xiaomi.

Anche il produttore di elettrodomestici Midea ha accolto con favore la semplificazione del percorso per la registrazione e la tutela dei design a livello internazionale. She Yan, funzionario di Midea IP, ha affermato che in passato l'azienda poteva presentare le domande solo all'Ompi. "Ora - ha aggiunto - possiamo farlo direttamente tramite la National Intellectual Property Administration (Nipa) cinese, riducendo notevolmente la burocrazia di registrazione".

Ren Shengce, professore presso lo Shanghai International College of Intellectual Property della Tongji University, ha osservato che "l'adesione della Cina all'Accordo dell'Aia risponde alla domanda di sviluppo internazionale degli innovatori cinesi e li motiva a partecipare alla competizione globale attraverso una costante attività di innovazione, ricerca e sviluppo".

Ad avviso del docente, l'Accordo dell'Aia attirerà tecnologie e idee più avanzate dall'estero e accelererà lo sviluppo degli innovatori cinesi nei settori dei beni di consumo di massa internazionali e del design creativo.

I dati dell'Ompi mostrano che nel 2021 gli innovatori globali hanno presentato oltre 6.700 domande internazionali di brevetto di design nel sistema dell'Aia, mentre le domande provenienti dalla Cina si sono classificate tra le prime 10 per quantità.

Questo dato riflette la maggiore attenzione degli enti di innovazione alla tutela della proprietà intellettuale e sottolinea la vitalità dell'innovazione e della creatività cinese, ha notato Wei Baozhi, capo del dipartimento di gestione degli esami dell'ufficio brevetti del Nipa.

Quest'ultimo, inoltre, ha osservato che l'ingresso della Cina nell'Accordo dell'Aia dimostra la sua apertura a partecipare al sistema globale di governance della proprietà intellettuale e offre alle imprese straniere la possibilità di entrare nel dinamico e ampio mercato cinese. (XINHUA)