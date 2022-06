Adesione Cina ad Accordo dell'Aia crea vantaggi (2)

(XINHUA) - PECHINO, 14 GIU - Anche il produttore di elettrodomestici Midea ha accolto con favore la semplificazione del percorso per la registrazione e la tutela dei design a livello internazionale. She Yan, funzionario di Midea IP, ha affermato che in passato l'azienda poteva presentare le domande solo all'Ompi. "Ora - ha aggiunto - possiamo farlo direttamente tramite la National Intellectual Property Administration (Nipa) cinese, riducendo notevolmente la burocrazia di registrazione".

Ren Shengce, professore presso lo Shanghai International College of Intellectual Property della Tongji University, ha osservato che "l'adesione della Cina all'Accordo dell'Aia risponde alla domanda di sviluppo internazionale degli innovatori cinesi e li motiva a partecipare alla competizione globale attraverso una costante attività di innovazione, ricerca e sviluppo".

Ad avviso del docente, l'Accordo dell'Aia attirerà tecnologie e idee più avanzate dall'estero e accelererà lo sviluppo degli innovatori cinesi nei settori dei beni di consumo di massa internazionali e del design creativo. (SEGUE)