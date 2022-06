Riforma Wto deve far progredire la globalizzazione

(XINHUA) - PECHINO, 13 GIU - La riforma della World Trade Organization (Wto) deve far progredire la globalizzazione, ha dichiarato ieri il ministro del Commercio cinese Wang Wentao in occasione della 12a Conferenza Ministeriale della Wto a Ginevra.

"La Wto deve rispondere alla tendenza generale della globalizzazione, rendere la 'torta' più grande e realizzare una globalizzazione economica più aperta, inclusiva, equilibrata e vantaggiosa per tutti attraverso l'aggiornamento delle regole e il rafforzamento del meccanismo di salvaguardia", ha dichiarato Wang. La riforma della Wto, ha aggiunto, "deve andare a beneficio di tutte le parti e proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei Paesi membri in via di sviluppo".

Osservando che l'economia cinese è ancora caratterizzata da una forte resilienza, da enormi potenzialità e da brillanti prospettive, Wang ha affermato che il Paese sta adottando misure rapide per costruire un nuovo paradigma di sviluppo e provvedimenti concreti per far progredire l'apertura ad alto livello, che sicuramente porterà maggiori opportunità di accesso al mercato, alla crescita e alla cooperazione a tutto il mondo.

La Cina è pronta a collaborare con tutte le altre parti per sostenere fermamente il sistema commerciale multilaterale, promuovere un'economia mondiale aperta e costruire una comunità con un futuro condiviso per l'umanità. (XINHUA)